Sevilla, Sergio Ramos ile yollarını ayırdı

Sevilla'da İspanyol oyuncu Sergio Ramos ile yollarını ayırma kararı aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sevilla, Sergio Ramos ile yollarını ayırdı
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17 Haziran 2024 15:25
La Liga ekibi Sevilla'da deneyimli oyuncu Sergio Ramos ile yollar ayrıldı.

Endülüs temsilcisinden yapılan açıklamada, sözleşmesi sona eren 38 yaşındaki stoper için yarın Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda veda töreni düzenleneceği belirtildi.

Ramos'un Sevilla'da gösterdiği bağlılık, liderlik ve özveriye teşekkür edilerek, kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

Sergio Ramos, 18 yıl aradan sonra sezon başında Sevilla'ya transfer olmuştu.

Deneyimli futbolcu, geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 37 maçta 7 gole imza atmıştı.

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