Hojbjerg'in menajerinden transfer açıklaması!

Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur forması giyen Pierre-Emile Hojbjerg'in menajeri, oyuncusunun transfer durumuyla ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Hojbjerg'in menajerinden transfer açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Haziran 2024 18:39
Son güncelleme 17 Haziran 2024 18:40
Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur forması giyen Pierre-Emile Hojbjerg'in ismi bir süredir Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu.

Yıldız oyuncunun menajeri, oyuncusunun transfer durumuyla ilgili Fabrizio Romano'ya konuştu.

''AMACI VE PROJESİ OLAN BİR KULÜBÜN PARÇASI OLACAK'' 

Gelecek sezon Hojbjerg'in transfer durumuyla ilgili konuşan Puccinelli, "Onun gibi bir oyuncu kesinlikle büyük amaçları ve projeleri olan bir kulübün parçası olacaktır çünkü Hojbjerg sadece güçlü bir oyuncu değil, aynı zamanda her yıl önemli şeyler için savaşmak üzere yaratılmış bir karaktere sahip... Zamanında Conte ve Mourinho gibi teknik direktörlerle çalıştığında harika sezonlar geçirerek bunu kanıtladı." ifadelerini kullandı.

Puccinelli, "Hojbjerg'in gitmek istediği bir kulüp var mı?" sorusunu cevaplayarak, "Bana her yıl sezon sonunda kupa hayali kurduğunu ve boş yere oynamayı sevmediğini söylüyor. Onun zihniyeti bu, misyonu bu" dedi. 

''ALDIĞIMIZ TEKLİFLER VAR''

Puccinelli, ''Yıldız oyuncu için size teklif geldi mi?'' sorusuna ise, "Şimdiden aldığımız tekliflerin üzerine çalışıyorum. EURO 2024 sonrasında oturup tüm olasılıkları analiz edeceğiz.'' sözlerini sarf etti.

SEZON PERFORMANSI 

28 yaşındaki yıldız futbolcu, geride kalan sezonda Tottenham'da 39 maçta süre buldu. 

 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery