Mats Hummels için transfer açıklaması!

İsmi Beşiktaş'la anılan Mats Hummels'in menajeri Timo Boll, Alman oyuncunun transferi için Mallorca ile görüştüklerini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Mats Hummels için transfer açıklaması!
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17 Haziran 2024 17:19
Son güncelleme 17 Haziran 2024 17:21
Borussia Dortmund'dan ayrılan ve uzun süredir ismi Beşiktaş ile anılan Mats Hummels için sıcak bir gelişme yaşandı. 

Mats Hummels'in menajeri Timo Boll, yıldız oyuncunun transferi için La Liga ekibi Mallorca ile görüştüklerini duyurdu.

Hummels için Suudi Arabistan iddialarının sorulması üzerine konuşan Boll, "Para onun umurumda değil, sadece huzurlu olmak istiyor." dedi. 

Boll ayrıca, Hummels'in önümüzdeki cuma gününe dek tatil yapacağını ve transfer için somut gelişmenin daha sonrasında gerçekleşeceğini dile getirdi. 

SEZON PERFORMANSI 

Borussia Dortmund formasıyla 40 resmi maça çıkan Mats Hummels bu karşılaşmalarda 4 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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