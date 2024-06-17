Milli takım değerlendirmesi: 'Sonucu biz belirleriz'

Türk futbolunun efsane ismi Abdullah Ercan, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'te oynayacağı Gürcistan maçını değerlendirdi.



İşte Abdullah Ercan'ın değerlendirmeleri:



"Açıkçası A Milli Takımımız'ın, Hırvatistan ve Galler maçlarındaki havası şu an yok. Son 4 karşılaşmada da galibiyet alamadık. Özellikle sakatların da etkisiyle savunma kurgusunu oturtamadık. Çok formda bir oyuncumuz da yok. Alternatifi olmayan isim, stoperde Abdülkerim Bardakcı. Form grafiği olarak en iyisi İtalya maçındaki Hakan Çalhanoğlu performansıydı. Vincenzo Montella, Polonya'daki kampa daha önce görülmemiş bir şekilde Ümit Milli Takımı da götürdü. Muhtemelen oyuncuları tanımak ve neler yapabileceklerini test etmek istedi. Ancak bu süreçte çok fazla geçiş ve al-ver oluştu."



KADRODA DEVAMLILIK ESASTIR



"Bu konuda hocaya en büyük yardımcı, Selçuk Şahin olmalıydı. Stoper bölgesindeki sıkıntı sebebiyle Serdar Saatçı'yı aldılar ama 4 gün sonra gönderdiler. Milli Takım'da devamlılık esastır. Diğer ülkelerde böyle bir durum olduğunu düşünmüyorum. Açıkçası orası biraz çorba oldu. Şu an net bir ilk 11'imiz yok. İlk rakibimiz Gürcistan ve ilk büyük turnuvasına katılıyor. 2021'den beri aynı hoca; Willy Sagnol ile devam ediyorlar. Belirli bir oyunları var. Düzenin dışına ne kadro, ne taktik, ne de oyun olarak çıkmıyorlar. Sistemleri; kalabalık savunma ve geçiş oyunu üzerine. Bize ters gelmesi muhtemel; top rakipteyken 5'li, top onlardayken 3'lü oynuyorlar"



KVARATSKHELİA SERBEST OYNUYOR



"Formasyon olarak 3-5-1-1 dizilişindeler. En etkili oyuncuları Kvaratskhelia. Ancak Napoli'deki gibi sol önde değil, milli takımda daha serbest oynuyor. Santrfor arkası gezgin gibi oynuyor. İkinci etkili oyuncuları, golcüleri Mikautadze. Ayrıca çok etkili bir kalecileri (Mamardashvili) var. Onlara karşı, hem iki stopere baskı yapmak hem de orta sahayı ele geçirmek için 4-1-3-2 sistemiyle oynamalıyız. İleri uçtaki oyuncularımızın rakip savunmaya baskı yapması gerek. Biz atak yaparken topu kaptırdığımızda savunma geçişlerine dikkat etmemiz gerekiyor. Ya kaptırdığımız yerde baskı ya da çok çabuk topun arkasına geçerek toparlanacağız. Gürcistan bize saldırmayacak, topla oynamada üstünlük bizde olacak."



TOPU HIZLI DOLAŞTIRMALIYIZ



"Karşımızda; 2 ileri uçtaki adamı çıkar, kaleci dahil 9 kişi olacak. Kontratağa yakalanmayacaklarını düşünürsek set hücumunda bizim topu hızlı dolaştırmamız ve sonuçlandırmayı da efektif yapmamız gerekiyor. Merkezden şut atmak, beklerin hücuma dahil olması şart. İlk maçı Gürcistan'la oynamamız avantaj. İrlanda karşısındaki Portekiz'i gördükten sonra, onlarla başlamamak gayet iyi. Bizim haddimizi bilerek bu gruptan ikinci olarak çıkmayı düşünmemiz gerek. Kazanarak başlamak önemli ama kaybetmemek de önemli. Gürcistan sonrası rakip Portekiz olacak. Bu gruptan çıkacağımızı düşünüyorum. Evet Gürcistan iyi takım ama biz onlardan tempo olarak daha iyiyiz. Bizim performansımız bu maçta sonucu belirleyecek."





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