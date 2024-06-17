Stanciu: 'Yaptığımız şey sansasyoneldi'

Romanya'nın kaptanı Nicolae Stanciu, EURO2024'te Ukrayna karşısında aldıkları galibiyeti değerlendirdi.



Karşılaşmada harika bir gole imza atan ve maçın oyuncusu ödülünü alan Stanciu, "Kendimi ve takım arkadaşlarımı tanıyorum, bu yüzden bu galibiyetten sonra kutlama yapmayacağımızı biliyorum. Şimdi sadece Belçika maçına konsantre olacağız." dedi.



Taraftarların desteği için konuşan Stanciu, "Taraftarların destekleri inanılmazdı. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştık. Hepsine teşekkür etmek istiyorum. Umarım bugün onları çok mutlu etmişizdir. Bugün yaptığımız şey gerçekten çok sansasyoneldi." diye konuştu.



