Hikmet Karaman: "Gürcistan maçımız çok önemli"

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu Yukatel Adana Demirspor'da tamamlayan teknik direktör Hikmet Karaman, EURO 2024 ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Hikmet Karaman: 'Gürcistan maçımız çok önemli'
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu Yukatel Adana Demirspor'da tamamlayan teknik direktör Hikmet Karaman, EURO 2024 ile ilgili değerlendirme yaptı.

Hikmet Karaman, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı hakkında "Polonya ile oynanan hazırlık maçında orta saha ve forvette çok iyi iş yapan, topa sahip olduğunda iyi pozisyonlar üretebilen ama top kaptırdıktan sonra karşı geçişlerde ve defansta net pozisyon veren bir takım görüntüsü verdik." dedi.

Yorumlarına devam eden Karaman, "Takımda bazı defans oyuncularının sakat, bazılarının formsuz olması Avrupa Şampiyonası öncesi akıllarda bir soru işareti bıraktı. Milli takımımızı beğeniyorum. Çok iyi oyuncularımız var. Çok iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Başlangıç önemli, Gürcistan maçında alınacak 3 puan bize gruplardan çıkma yolunda büyük bir hamle yaptırmış olur." ifadelerini kullandı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11005143
2İsviçre11003123
3Macaristan100113-20
4İskoçya100115-40
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