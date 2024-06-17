Dursun Özbek ve Okan Buruk'un görüşü: 'Avantaj yine bizde!'

Yeni sezona tüm kulüpler yeni umutlar ve yeni hedeflerle başlıyor. Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray ise rakiplere göre kendini yine avantajı görüyor.
24. şampiyonluk kutlamalarında bile başkan Dursun Özbek, yeni sezon için 'bayrakları şimdiden hazırlayın' mesajı verirken en büyük güvence, başarılı kadronun korunuyor olması... Çünkü yönetim aynı, teknik aynı ve kadro da büyük oranda aynı!
DEVLER LİGİ'NDE BAŞARI
Takımdan ayrılması gündeme gelen Muslera, Mertens, Torreira ve Abdülkerim ile yeniden anlaşma sağlanması, Mauro Icardi'nin kalacağı konusunda garanti vermesi camiayı rahatlattı. Okan Buruk'un sözlerine göre güçlü kadroya 3-4 takviye daha olacak.
Süper Lig'de şampiyonluk hedefinin yanı sıra asıl amaç Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını geçip daha da ileriye gitmek. O nedenle de yönetim yeni yıldız takviyeleri peşinde...
24. şampiyonluk kutlamalarında bile başkan Dursun Özbek, yeni sezon için 'bayrakları şimdiden hazırlayın' mesajı verirken en büyük güvence, başarılı kadronun korunuyor olması... Çünkü yönetim aynı, teknik aynı ve kadro da büyük oranda aynı!
DEVLER LİGİ'NDE BAŞARI
Takımdan ayrılması gündeme gelen Muslera, Mertens, Torreira ve Abdülkerim ile yeniden anlaşma sağlanması, Mauro Icardi'nin kalacağı konusunda garanti vermesi camiayı rahatlattı. Okan Buruk'un sözlerine göre güçlü kadroya 3-4 takviye daha olacak.
Süper Lig'de şampiyonluk hedefinin yanı sıra asıl amaç Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını geçip daha da ileriye gitmek. O nedenle de yönetim yeni yıldız takviyeleri peşinde...