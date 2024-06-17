Jose Mourinho, Lindelöf'ü istiyor

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik patronu Jose Mourinho, Manchester United'da forma giyen Victor Lindelöf'ü listesine ekledi. Sarı-Lacivertliler, Kırmızı-Şeytanlılar ile temasa geçip maliyet araştırması yapmaya hazırlanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Jose Mourinho, Lindelöf'ü istiyor
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17 Haziran 2024 12:18
Gelecek sezon adına transfer çalışmalarına son hız devam eden Fenerbahçe'de Jose Mourinho gözünü kararttı.

Portekizli çalıştırıcı, Manchester United'da forma giyen Victor Lindelöf'ü takibe aldı. Dünyaca ünlü teknik adam, başarılı savunmacıyı ısrarla isteyerek 2017'de Benfica'dan 35 milyon Euro'ya Manchester United'a transfer etmişti.

Mourinho, Roma'nın başına geçtikten sonra da Lindelöf'ü transfer etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Tecrübeli çalıştırıcının, İsveçli stoperle Fenerbahçe'de yeniden buluşmayı çok istediği kaydedildi.

Kırmızı Şeytanlar'ın menajeri Erik ten Hag'dan beklediği kadar forma şansı bulamayan Lindelöf'ün bu yaz başka bir takıma giderek kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği kaydedildi.

1 YILLIK SÖZLEŞMESİ KALDI

29 yaşındaki stoperin Manchester United ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. İngiliz ekibinin, başarılı savunmacı için 10 milyon Euro'nun altında bir bonservis bedelini kabul edebileceği öne sürüldü.

Fenerbahçe, eğer İngiliz devi ile yapılacak pazarlıklarda olumlu ilerleme sağlarsa, hemen Lindelöf'ün Türk asıllı menajerleri Hasan Çetinkaya ve Ali Dursun ile de temasa geçip süreci hızlandırmayı planlıyor. 

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