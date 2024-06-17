PSV Eindhoven, Emre Can Duran'ı transfer etti

PSV Eindhoven, Royal Antwerp takımında forma giyen 16 yaşındaki savunma oyuncusu Emre Can Duran'ı kadrosuna kattı.

Haber; AA
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PSV Eindhoven, Emre Can Duran'ı transfer etti
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17 Haziran 2024 15:19
Hollanda ekibi PSV Eindhoven, 16 yaşındaki savunma oyuncusu Emre Can Duran'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Belçika'nın Royal Antwerp takımında forma giyen Emre Can ile üç yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Türkiye'nin genç milli takımlarında 10 maça çıkan Emre Can'ın gelecek yıldan itibaren PSV'de 17 yaş altı takımının parçası olacağı belirtildi.

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