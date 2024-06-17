Özhan Pulat: 'Galatasaray ve Fenerbahçe farkı açtı'

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu Atakaş Hatayspor'un başında tamamlayan teknik direktör Özhan Pulat, kulüplerin maddi durumunun puan tablosuna da yansıdığını söyledi.



AA'nın Süper Lig'de geride kalan sezonun ardından teknik adamların değerlendirmelerde bulunduğu dosya haberlerin bu bölümünde Özhan Pulat'a yer verildi.



Ligin bitimine son 4 hafta kala Hatayspor'da göreve geldiğini anımsatan Pulat, "Ligin boyunun iyice kısıldığı, umutların da azaldığı dönemdi. 10 maçta alınan 5 puan aslında camianın ve spor kamuoyunun Hatayspor'a dair umutlarını azaltmıştı. Bu noktada göreve layık görüldük ve çağrıldık. Eksiklere bakıp hem taktiksel hem de mental olarak iyi çalıştık. Oyuncular da çabuk adapte oldu. Büyük bir özveriyle son 4 haftada mücadele ettiler." dedi.



Pulat, ligin 38. ve son haftasında Mersin'de karşılaştıkları Çaykur Rizespor'u 2-0 yenip, diğer rakiplerinin de puan kaybetmesiyle ligde kalmayı başardıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:



"Bu mutluluğa ihtiyacı olan Hatayspor ve benim gibi bir çıkış arayan bir teknik direktör için bu varoluş mücadelesi çok önemliydi. Rakiplerimize baktığınızda son 4 haftadan 8 puanla ayrılmak önemli bir işti. Burada aslan payı futbolcu kardeşlerimizin. Maçın ardından taraftarlarımız sahaya indi, oyuncularımızı bağrına bastı. Müthiş bir duygu alışverişi oldu. Yardımcı antrenör olarak Bursaspor'da şampiyonluk yaşadım. Türkiye Kupası, Süper Kupa finalleri yaşadım ama bu bambaşkaydı. Mutluluğa hasret kalan Hatay halkının, onları mutlu etmek için varını yoğunu veren futbolcuların, son 4 haftada mucizevi bir iş çıkaran teknik ekip ve yönetimin kucaklaşması oldu. Herkes tek yürek oldu. Bu coşkuyu doyasıya yaşadı. Hatay halkı belki de son 1,5 yıldır ilk defa bu kadar çok sevindi."



"Maddi uçurumlar puan tablosuna yansımaya başladı"



Özhan Pulat, Süper Lig'de bu sezon yaşanan mücadeleyi şöyle değerlendirdi:



"Kulüpler arasındaki maddi uçurumlar puan tablosuna yansımaya başladı. Süper Lig, eskiden üç aşağı beş yukarı oyun formatı olan bir yerdi. Şimdi üst düzey oyuncuların transferiyle beraber ekonomik krizin de etkilediği Anadolu kulüpleriyle makas açıldı. Ligin keyifli bir halden çıkmasının nedeni madden zor durumdaki takımların garantici futbolu seçmesi. Günümüzde özellikle Anadolu kulüpleri daha korumacı, bekleyerek ve sabırlı oynarken, belli bir güce sahip Başakşehir, Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi takımlar daha cesaretli oynayabiliyor. Eskiden kupalarda bir 2. Lig takımı Süper Lig takımını eleyebiliyordu. Ligde alt sırayla orta sıralar arasında makas çok açılmadı ama Galatarasay ve Fenerbahçe ile 3. sıradaki takım arasında çok fark oluştu."



Pulat, yeni sezonda Süper Lig heyecanını ilk kez yaşayacak Eyüpspor, Bodrumspor FK ve Göztepe'nin ligin kalitesini ve maçların seyir zevkini artıracağını dile getirdi.



Yeni sezona iyi başlamak istediklerini anlatan Pulat, "Yeni sezon için oynamak istediğimiz bir oyun var. Özellikle yaslanmayan, topa daha fazla sahip olmak isteyen ve rakibe alan bırakmamak üzerine kurulu bir strateji benimsiyoruz. Bu noktada çalışmalarımızı hem antrenman hem de oyuncu bazında hazırlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



"En büyük değerimiz A Milli Futbol Takımı'mız"



Özhan Pulat, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'na başarılar dileyerek, sözlerini şöyle tamamladı:



"En büyük değerimiz A Milli Futbol Takımı'mız. Milli takımızı bu tarz turnuvalarda görmek ülkemizin en büyük heyecan ve umutlarından biri. Bu organizasyonlarda geçmişte çeşitli dereceler elde ettik. Dünya ve Avrupa üçüncülüklerimiz var. Şampiyonalar için acemi bir takım değiliz. Yurt dışında forma giyen, Avrupa liglerinde tanınan uluslararası oyunculara sahibiz. Umarım millilerimiz iyi bir performansla Avrupa'da hünelerini gösterir ve Türk halkı da mutlu olur."





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