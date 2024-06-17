Beşiktaş'ın gençleri Fatih Karagümrük yolunda

Beşıktaş'tan ayrılan iki genç futbolcu Berkay Vardar ve Emirhan Delibaş'ın yeni takımı belli oluyor.
Fatih Karagümrük Vardar ile anlaştı, Delibaş'a ise teklif yaptı. Beşiktaş, Şubat 2024'te Emirhan Delibaş'la yollarını ayırdı.
Bir arkadaşlık sitesinde profil oluşturduğu iddia edilen 21 yaşındaki futbolcu, taraftarın da tepkisini çekmişti. Emirhan Delibaş; 2022-2023 sezonunda kiralık olarak Göztepe'de forma giymişti.
Fatih Karagümrük Vardar ile anlaştı, Delibaş'a ise teklif yaptı. Beşiktaş, Şubat 2024'te Emirhan Delibaş'la yollarını ayırdı.
Bir arkadaşlık sitesinde profil oluşturduğu iddia edilen 21 yaşındaki futbolcu, taraftarın da tepkisini çekmişti. Emirhan Delibaş; 2022-2023 sezonunda kiralık olarak Göztepe'de forma giymişti.
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