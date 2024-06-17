Koltuğu Terim'e kaptırdı, şimdi Yunanistan'ın başına geçiyor

Panathinaikos'taki görevini Fatih Terim'e kaptıran Jovanovic, Yunanistan Milli Takımı'nın başına geçiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Koltuğu Terim'e kaptırdı, şimdi Yunanistan'ın başına geçiyor
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17 Haziran 2024 14:53
Son güncelleme 17 Haziran 2024 14:55
Fatih Terim'in Panathinaikos ile anlaşmasının ardından görevine son verilen teknik direktör Ivan Jovanovic, Yunanistan Milli Takımı'nın başına geçmeye hazırlanıyor.

Yunanistan'dan Gazzetta'nın haberine göre; Yunanistan Futbol Federasyonu'nun 22 Temmuz'da yapılacak seçimlerine tek aday olarak girmeye hazırlanan Maki Gagatsis, Ivan Jovanovic ile 2 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

Gagatsis'in resmi sözleşme imzalamasa da önümüzdeki günlerde 2 yıllık anlaşmayı duyuracağı belirtildi.

PANA KARİYERİNİ TERİM BİTİRDİ

Teknik direktörlük kariyerine Niki Volou'da başlayan 61 yaşındaki Jovanovic, Iraklis, APOEL, Panachaiki, Al-Nasr'ı çalıştırıdktan sonra 2021'de Panathinaikos'a geçmiş ve 113 maçta 1.92 puan ortalaması yakalamıştı.

Panathinaikos, Fatih Terim ile anlaştıktan sonra Jovanovic'in görevine son vermişti.

GÜRCİSTAN'A ELENİNCE POYET GİTTİ

Yunanistan'ın bir öncesi teknik direktörü Gustavo Poyet, EURO2024 elemeleri playoffunda Gürcistan'a elendikten sonra ayrılmıştı.

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