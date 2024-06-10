Manuel Neuer, milli takımı bırakıyor mu?

Almanya Milli Takımı file bekçisi Manuel Neuer, "EURO2024 milli takım ile son turnuvası mı?" sorusuna cevap verdi. Neuer, "Bunu henüz açıklayamam. Turnuvadan sonra düşüneceğim" cevabını verdi.

Manuel Neuer, milli takımı bırakıyor mu?
Almanya Milli Takımı'nın kaptanı Manuel Neuer, EURO2024'te Macaristan ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Macaristan'ı hafife almamaları gerektiğini söyleyen Neuer, "Macaristan, ikili mücadelelerde çok agresif olmaya çalışan bir takım. Onları hafife almamalıyız. Ritmimizi korumaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

38 yaşındaki kaleci, EURO2024'ün milli takım ile son turnuvası olup olmadığı yönünde gelen soruya ise, "Bunu henüz açıklayamam. Turnuvadan sonra düşüneceğim" yanıtını verdi.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

2009 yılından bu yana Alman Milli Takımı'nda görev yapan Manuel Neuer, milli takım ile 120 maça çıktı.

ALMANYA - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

EURO2024'e 5-1'lik İskoçya galibiyeti ile başlayan Almanya, gruptaki ikinci maçında 19 Haziran Çarşamba günü saat 19.00'da Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Macaristan ilk maçta İsviçre'ye 3-1'lik skorla kaybetmişti.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11005143
2İsviçre11003123
3Macaristan100113-20
4İskoçya100115-40
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