Manuel Neuer, milli takımı bırakıyor mu?

Almanya Milli Takımı'nın kaptanı Manuel Neuer, EURO2024'te Macaristan ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.



Macaristan'ı hafife almamaları gerektiğini söyleyen Neuer, "Macaristan, ikili mücadelelerde çok agresif olmaya çalışan bir takım. Onları hafife almamalıyız. Ritmimizi korumaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.



38 yaşındaki kaleci, EURO2024'ün milli takım ile son turnuvası olup olmadığı yönünde gelen soruya ise, "Bunu henüz açıklayamam. Turnuvadan sonra düşüneceğim" yanıtını verdi.



MİLLİ TAKIM PERFORMANSI



2009 yılından bu yana Alman Milli Takımı'nda görev yapan Manuel Neuer, milli takım ile 120 maça çıktı.



ALMANYA - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?



EURO2024'e 5-1'lik İskoçya galibiyeti ile başlayan Almanya, gruptaki ikinci maçında 19 Haziran Çarşamba günü saat 19.00'da Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Macaristan ilk maçta İsviçre'ye 3-1'lik skorla kaybetmişti.



