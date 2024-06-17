Antonio Conte, Fenerbahçe'den istiyor

Antonio Conte, 2023 yılının mart ayında Tottenham'dan ayrıldıktan sonra birçok teklif almasına rağmen takım çalıştırmamıştı. Adı Fenerbahçe ile de anılan dünyaca ünlü teknik adam, Napoli'nin başına geçti.
2022-23 sezonunda şampiyon olduktan sonra geçen sezonu 10. sırada tamamlayan Mavi-Beyazlılar, yeniden zirveyi zorlamaya kararlı. Bu yolda Conte'nin taleplerini karşılamaya hazır olan Napoli, kısa süre içinde Fenerbahçe'nin kapısını çalacak gibi görünüyor. Gittiği her takımda 3'lü savunmayla oynayan başarılı çalıştırıcının, sol stoper için yönetime Jayden Oosterwolde'nin adını verdiği kaydedildi. Conte'nin; daha önce Parma'da oynayan ve İtalyan futbolunu iyi bilen, atletik, hızlı ve fizik gücü yüksek olan Hollandalı oyuncuyu mutlaka takımında görmek istediği kaydedildi.
SATMAYA NİYETİ YOK AMA...
Mavi-Beyazlılar'ın kısa süre içerisinde ilk teklifi yapacağı öğrenilirken, rakamın 15 milyon Euro olması bekleniyor. Oosterwolde'ye İngiltere ve Hollanda'dan da talipler var. Öte yandan Jose Mourinho ile tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefiyle sezona başlayacak olan Fenerbahçe'nin hedefi de kadroyu korumak. Sarı-Lacivertliler, astronomik bir teklif gelmediği ve Oosterwolde de ayrılmak için ısrar etmediği sürece yıldız futbolcuyu takımda tutmak istiyor.
SEZON PERFORMANSI
23 yaşındaki savunmacı, geride kalan sezonda Fenerbahçe'de 43 maça çıktı. Jayden Oosterwolde, bu karşılaşmalarda 2 gol sevinci yaşadı.
SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTECEK
Hollandalı oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Jayden Oosterwolde'nin güncel piyasa değeri 13 milyon euro. Twente altyapısında yetişen Jayden Oosterwolde, daha sonra Parma'da oynadı. Fenerbahçe, 2022-2023 sezonu devre arasında Hollandalı sol beki 6 milyon euro bedelle renklerine bağladı.
Fenerbahçe'nin Jayden Oosterwolde'yi 7 milyon Euro ve üzerinde bir rakama satması halinde, elde edilecek karın yüzde 30'u Parma'ya ödenecek.
2022-23 sezonunda şampiyon olduktan sonra geçen sezonu 10. sırada tamamlayan Mavi-Beyazlılar, yeniden zirveyi zorlamaya kararlı. Bu yolda Conte'nin taleplerini karşılamaya hazır olan Napoli, kısa süre içinde Fenerbahçe'nin kapısını çalacak gibi görünüyor. Gittiği her takımda 3'lü savunmayla oynayan başarılı çalıştırıcının, sol stoper için yönetime Jayden Oosterwolde'nin adını verdiği kaydedildi. Conte'nin; daha önce Parma'da oynayan ve İtalyan futbolunu iyi bilen, atletik, hızlı ve fizik gücü yüksek olan Hollandalı oyuncuyu mutlaka takımında görmek istediği kaydedildi.
SATMAYA NİYETİ YOK AMA...
Mavi-Beyazlılar'ın kısa süre içerisinde ilk teklifi yapacağı öğrenilirken, rakamın 15 milyon Euro olması bekleniyor. Oosterwolde'ye İngiltere ve Hollanda'dan da talipler var. Öte yandan Jose Mourinho ile tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefiyle sezona başlayacak olan Fenerbahçe'nin hedefi de kadroyu korumak. Sarı-Lacivertliler, astronomik bir teklif gelmediği ve Oosterwolde de ayrılmak için ısrar etmediği sürece yıldız futbolcuyu takımda tutmak istiyor.
SEZON PERFORMANSI
23 yaşındaki savunmacı, geride kalan sezonda Fenerbahçe'de 43 maça çıktı. Jayden Oosterwolde, bu karşılaşmalarda 2 gol sevinci yaşadı.
SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTECEK
Hollandalı oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Jayden Oosterwolde'nin güncel piyasa değeri 13 milyon euro. Twente altyapısında yetişen Jayden Oosterwolde, daha sonra Parma'da oynadı. Fenerbahçe, 2022-2023 sezonu devre arasında Hollandalı sol beki 6 milyon euro bedelle renklerine bağladı.
Fenerbahçe'nin Jayden Oosterwolde'yi 7 milyon Euro ve üzerinde bir rakama satması halinde, elde edilecek karın yüzde 30'u Parma'ya ödenecek.
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