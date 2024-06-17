Golden State Warriors forveti Draymond Green, takım arkadaşı Klay Thompson'ın sosyal medyada Warriors'ı takip etmeyi bırakması konusuna değindi.



Green, kendi podcast'inin en son bölümünde, Warriors'ı Instagram hesabında takip etmeyi bırakan ve hesabından takımla ilgili tüm fotoğraflarını silen Thompson'la ilgili durum hakkında ilk yorumunu yaptı.



Draymond bu konuya değinse de, neler olup bittiğine dair herhangi bir düşünce sunmayı reddetti:



"Hepinizin muhtemelen Klay'in Warriors'ı takip etmeyi bırakması ve bazı IG paylaşımlarını silmesi gibi konulara değinmemi sabırsızlıkla beklediğinizi biliyorum. Benim bunlardan haberim bile yoktu. Bence çok komik. Bilin diye söylüyorum, güldüm.



Hepiniz birilerinin duyguları incinsin falan istiyorsunuz ama öyle bir durum yok ve hiçbir zaman da olmayacak. Komik sadece..."



On yılı aşkın süredir takım arkadaşı olan Green ve Thompson, Stephen Curry ile birlikte dört şampiyonluk kazanmıştı. Ancak iki büyük sakatlık geçiren 34 yaşındaki Klay'in sahada eskisi kadar etkili olmaması durumu, sözleşme görüşmelerinde bazı sorunlara yol açmıştı.



Bu sezon maç başına 17,9 sayı ortalamasıyla oynayan Klay bu tartışma karşısında sessiz kalmış olsa da, kendisine hak ettiğini düşündüğü ücreti ödeyecek bir takım bulduğu takdirde ayrılmaya açık olduğu düşünülüyor.





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