"Mitchell, Jarrett Allen'ın Cavs'de kalmasını istiyor" iddiası

Cleveland Cavaliers'ın yıldızı Donovan Mitchell'ın, takımdan Jarrett Allen'ı tutmasını talep ettiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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'Mitchell, Jarrett Allen'ın Cavs'de kalmasını istiyor' iddiası
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17 Haziran 2024 13:47
Cleveland Cavaliers'ın yıldızı Donovan Mitchell'ın, takımdan Jarrett Allen'ı tutmasını talep ettiği iddia edildi.

NBA muhabiri Marc Stein, The Stein Line'da Allen'ın bu yaz takas söylentilerinde adı geçmiş olsa da, Cavaliers'ın kendisini takas etme konusunda isteksiz olduğunu söyledi.

Bunun nedeni olarak ise takımın süperstarı Mitchell'ın, Allen'a takım arkadaşı olarak değer vermesi ve kendisini kaybetmek istememesi olduğunu aktardı.

Mitchell'a bu yaz maksimum dört yıllığı bir uzatma teklif etmeyi planlayan Cleveland'ın, benzer görüşmeleri Allen ile takıma uzun vadeli uyumu üzerine yapabileceği de düşünülüyor.

Allen, geride bıraktığımız normal sezonda 77 maç forma giyerek 16.5 sayı, 10.5 ribaund ve 2.7 asist ortalamaları yakalamıştı.

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