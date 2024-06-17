Fenerbahçe Beko transferi açıkladı

Fenerbahçe Beko, Birleşik Amerikalı gard Devon Hall transferini açıkladı.

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Fenerbahçe Beko transferi açıkladı
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17 Haziran 2024 15:00
Son güncelleme 17 Haziran 2024 15:09
Turkish Airlines EuroLeague'de sezonu Final Four ile bitiren, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise şampiyon olan Fenerbahçe Beko, ilk transferini açıkladı.

Sarı-lacivertliler Olimpia Milano ile sözleşmesi sona eren Devon Hall'un transferini duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, son olarak EA7 Emporio Armani Milano forması giyen Birleşik Amerikalı oyuncu Devon Hall (1995, 1.96) ile 2 yıllık anlaşmaya vardı." denildi.

Hall geçtiğimiz sezon zorlu bir süreç geçiren Milano'da sezonu 8.2 sayı – 2.9 ribaund ortalamalarıyla tamamladı.

28 yaşındaki Amerikalı şutör guard 2020 yılında Brose Bamberg ile Avrupa'ya geldikten sonra 2021'de Milano'nun yolunu tuttu ve üç senedir İtalya temsilcisinde forma giydi.

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