Fenerbahçe Beko transferi açıkladı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, son olarak EA7 Emporio Armani Milano forması giyen Birleşik Amerikalı oyuncu Devon Hall (1995, 1.96) ile 2 yıllık anlaşmaya vardı." denildi.

Fenerbahçe Beko, Devon Hall transferini açıkladı. https://t.co/A1O4R9tED3



— Sporx (@sporx) June 17, 2024

Turkish Airlines EuroLeague'de sezonu Final Four ile bitiren, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise şampiyon olan Fenerbahçe Beko, ilk transferini açıkladı.Sarı-lacivertliler Olimpia Milano ile sözleşmesi sona eren Devon Hall'un transferini duyurdu.Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Hall geçtiğimiz sezon zorlu bir süreç geçiren Milano'da sezonu 8.2 sayı – 2.9 ribaund ortalamalarıyla tamamladı.28 yaşındaki Amerikalı şutör guard 2020 yılında Brose Bamberg ile Avrupa'ya geldikten sonra 2021'de Milano'nun yolunu tuttu ve üç senedir İtalya temsilcisinde forma giydi.