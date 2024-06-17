Trabzonspor'da Serdar Saatçı listeye girdi!

Hüseyin Türkmen geçen sezon aşil tendonu sakatlığı yaşadı, Baniya'nın ise İtalya'ya satılması yüksek ihtimal. Yerli stoper alacak olan Fırtına'da, Serdar Saatçı listeye girdi.
1.5 milyon Euro bonservisle Braga'ya giden 21 yaşındaki Serdar, Portekiz Ligi'nde 17 maça çıktı.
40 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi
A Milli Takım'a da çağrılan fakat kadrodan çıkartılan Serdar konusunda nabız yoklanacak. Braga, genç stoperi alırken kontratına 40 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi koymuştu.
1.5 milyon Euro bonservisle Braga'ya giden 21 yaşındaki Serdar, Portekiz Ligi'nde 17 maça çıktı.
40 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi
A Milli Takım'a da çağrılan fakat kadrodan çıkartılan Serdar konusunda nabız yoklanacak. Braga, genç stoperi alırken kontratına 40 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi koymuştu.