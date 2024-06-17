Ante Rebic için transfer formülü!

Hellas Verona, Beşiktaş'tan Ante Rebic'i transfer etmek istiyor. Hırvat yıldızın transferi için iki kulüp arasında yapılacak görüşmeler belirleyici olacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Ante Rebic için transfer formülü!
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17 Haziran 2024 16:47
Beşiktaş, geçen sezondan Milan'dan kadrosuna kattığı ancak beklentilerin altında kalan Ante Rebic ile yollarını ayırmak istiyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Hellas Verona, Hırvat futbolcu ile ilgileniyor.

VERONA MAAŞI KABUL ETMEYEBİLİR

Rebic, Beşiktaş'tan yıllık 2.5 milyon euro kazanıyor. 30 yaşındaki futbolcu, transfer olacağı takımda bu rakamdan düşük bir rakamı kabul etmek istemiyor. İtalyan basınında yer alan habere göre ise Hellas Verona'nın Rebic için bu rakamı kabul etmesinin kesin olmadığı kaydedildi.

TRANSFER İÇİN FORMÜLLER

Verona ile Beşiktaş arasında yapılacak görüşmelerin transfer için belirleyici olacağı kaydedildi. Rebic için kiralık transfer ve Hırvat oyuncunun maaşının iki takım arasında paylaşılmasının da ihtimaller arasında olduğu öne sürüldü.

Beşiktaş ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Ante Rebic, siyah-beyazlılar ile çıktığı 23 maçta 1 gol attı ve 5 asist yaptı.




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