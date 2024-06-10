Portekiz, Çekya'ya karşı 28 yıldır kaybetmiyor

EURO 2024'te Türkiye'nin de bulunduğu F Grubu'nda Portekiz ile Çekya karşılaşacak.

Portekiz, Çekya'ya karşı 28 yıldır kaybetmiyor
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türkiye'nin de bulunduğu F Grubu'nda salı günü Çekya ile karşılaşacak Portekiz, 28 yıldır rakibine kaybetmiyor.

Almanya'nın Leipzig kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

Mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Guida'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Filippo Meli ve Giorgio Peretti yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sloven Rade Obrenovic olacak.

Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Portekiz, Çekya karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Rakibini uzun süredir yenemeyen Çekya ise galip gelerek futbol otoritelerini şaşırtmaya çalışacak. 

- İki takım 6. kez karşılaşacak 

Portekiz ile Çekya tarihlerinde 6. kez kozlarını paylaşacak. Geride kalan 5 maçta Portekiz 4, Çekya bir defa kazandı. Bu karşılaşmalarda Portekiz 10, Çekya 2 gol kaydetti. 

- Portekiz son maçı farklı kazandı 

Portekiz, rakibiyle oynadığı son maçtan farklı skorla galip ayrıldı.

İki takım, 2022-2023 UEFA Uluslar Ligi'nde 24 Eylül 2022'de Çekya'da karşılaştı.

Diogo Dalot (2), Bruno Fernandes ve Diogo Jota'nın golleriyle sonuca giden Portekiz, maçı 4-0 kazandı. 

- Çekya tek galibiyetini 1996'da aldı 

Çekya, Çekoslovakya dağıldıktan sonra Portekiz ile karşılaştığı maçlarda tek galibiyetini, EURO 1996'da elde etti.

Turnuvanın çeyrek finalinde Portekiz ile karşılaşan Çekler, 1-0'lık skorla galip geldi.

Şampiyona tarihinde en iyi derecesini EURO 1996'da elde eden Çekya, final oynama başarısı gösterdi. 

- Ronaldo yeni rekorlar peşinde 

EURO 2016 şampiyonu Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo, Çekya'ya karşı forma giymesi halinde 6 Avrupa Şampiyonası'nda oynayan ilk futbolcu olacak.

Daha önce EURO 2004, 2008, 2012, 2016 ve 2020'de mücadele ederek 25 karşılaşmada 14 kez ağları sarsan tecrübeli futbolcu, turnuva tarihinin en çok maça çıkan ve en fazla gol atan oyuncusu konumunda bulunuyor.

Avrupa Şampiyonası tarihinde 5 turnuvada gol sevinci yaşayan tek oyuncu ünvanına da sahip Ronaldo, EURO 2024'te de rakip fileleri havalandırarak bu rakamı 6'ya çıkarmaya çalışacak. 

- Muhtemel 11'ler

Karşılaşma öncesi UEFA'nın internet sitesinde yer alan muhtemel 11'ler şu şekilde:

Portekiz: Costa, Cancelo, Pepe, Dias, Mendes, Palhinha, Vitinha, Fernandes, Leao, Ronaldo, Bernardo Silva

Çekya: Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Soucek, Provod, Barak, David Jurasek, Kuchta, Schick

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11005143
2İsviçre11003123
3Macaristan100113-20
4İskoçya100115-40
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