Trabzonspor'dan iki transfer birden!

Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'nin ardından iki transferi daha bitirdi.
DRAGUS TRANSFERİ BİTTİ!
Bordo-mavili takım, geçen sezon Gaziantep FK'de oynayan ve bonservisi Standard Liege'de bulunan Denis Dragus ile anlaşmaya vardı. Dragus, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere Trabzonspor'a 4 yıllık imza attı.
24 yaşındaki Dragus, geçen sezonu kiralık olarak geçirdiği Gaziantep FK'de 35 maçta 15 kez gol sevinci yaşamıştı.
Denis Dragus - Trabzonspor
ORTA SAHAYA LUNDSTRAM
Abdullah Avcı'nın ekibi ayrıca Rangers ile sözleşmesi biten 30 yaşındaki orta saha oyuncusu John Lundstram ile anlaştı.
John Lundstram, 23 Haziran'da İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek. İngiliz futbolcu, ardından Trabzon'a geçerek 24 Haziran'daki ilk etap kampına katılacak.
DRAGUS TRANSFERİ BİTTİ!
Bordo-mavili takım, geçen sezon Gaziantep FK'de oynayan ve bonservisi Standard Liege'de bulunan Denis Dragus ile anlaşmaya vardı. Dragus, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere Trabzonspor'a 4 yıllık imza attı.
24 yaşındaki Dragus, geçen sezonu kiralık olarak geçirdiği Gaziantep FK'de 35 maçta 15 kez gol sevinci yaşamıştı.
Denis Dragus - Trabzonspor
ORTA SAHAYA LUNDSTRAM
Abdullah Avcı'nın ekibi ayrıca Rangers ile sözleşmesi biten 30 yaşındaki orta saha oyuncusu John Lundstram ile anlaştı.
John Lundstram, 23 Haziran'da İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek. İngiliz futbolcu, ardından Trabzon'a geçerek 24 Haziran'daki ilk etap kampına katılacak.
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