Hatayspor'dan Lazio'ya doğru; Fisayo Dele-Bashiru

Hatayspor'un yıldız ismi Fisayo Dele-Bashiru için transfer görüşmelerinde sona gelindi, Lazio ile büyük oranda anlaşma sağlandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hatayspor'dan Lazio'ya doğru; Fisayo Dele-Bashiru
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17 Haziran 2024 14:14
Son güncelleme 17 Haziran 2024 14:20
İtalya Ligi takımlarından Lazio, Süper Lig'de küme kalmayı başaran Hatayspor'un yıldızı Fisayo Dele-Bashiru'nun transferinde sona geldi.

Lazio, 23 yaşındaki İngiliz asıllı Nijeryalı 10 numara için Hatayspor'a bonuslarla birlikte 7 milyon euroluk teklif yaptı. Ekonomik sıkıntılar yaşayan Hatayspor, Fisayo Dele-Bashiru için Lazio'dan gelen teklifi kabul etti.

Sheffield Wednesday'dan 2023 yılının Temmuz ayında Hatayspor'a bonservissiz transfer olan Fisayo Dele-Bashiru, Lazio ile sözleşme görüşmelerinde büyük oranda anlaştı. Nijeryalı futbolcu kısa bir süre içerisinde İtalya'ya giderek sağlık kontrollerinden geçecek.

Fisayo Dele-Bashiru, Süper Lig'de çıktığı 36 maçta 8 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Türkiye Kupası'nda ise Hatayspor'a 3 maçta 1 gol ve 1 asistlik katkı yaptı.



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