Cristiano Ronaldo'nun hedefi 2026 Dünya Kupası

Portekiz futbolunun efsane isimlerinden 39 yaşındaki yıldız Cristiano Ronaldo, kariyerinde 6. kez Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etmeye hazırlanıyor.



Herkes Ronaldo'nun emeklilik tarihini merak ederken flaş bir gelişme yaşandı.



Relevo'nun haberine göre; Cristiano Ronaldo, 2026 yılında ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası'nda takımı adına forma giymek istiyor.



Daha önce 5 kez Dünya Kupası'nda boy gösteren yıldız ismin, yüksek seviyede performans göstermeye devam etmek istediği ve hedefini 2026 Dünya Kupası olarak belirlediği aktarıldı.



PORTEKİZ MİLLİ TAKIM PERFORMANSI



Portekiz Milli Takımı ile şu ana dek 207 maça çıkma başarısı gösteren Ronaldo, 130 gol kaydetti.





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