Leicester City'de Solskjaer hamlesi

Teknik direktörü Enzo Maresca'yı Chelsea'ye gönderen Leicester City, Maresca yerine Ole Gunnar Solskjaer'i göreve getirmeyi düşünüyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Leicester City'de Solskjaer hamlesi
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17 Haziran 2024 16:28
Son güncelleme 17 Haziran 2024 16:58
Premier Lig'in yeni ekibi Leicester City'de teknik direktörlük görevi için düşünülen isimlerden biri Ole Gunnar Solskjaer.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Leicester City'nin, takımın başına Norveçli teknik direktörü getirmek istediği kaydedildi.

Solskjaer'in adı Fernando Santos ve Giovanni van Bronckhorst'tan önce Beşiktaş'la da anılmıştı.

Leicester City geçen sezon mücadele ettiği Championship'ten Enzo Maresca yönetiminde Premier Lig'e yükselme başarısı göstermişti. Maresca, daha sonra Chelsea'ye imza atmıştı.

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