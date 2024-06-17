Hırvat forvet Mario Hezonja'nın, gelecek sezon NBA'e dönme olanağını değerlendirdiği iddia edildi.



Son üç yılını Avrupa'da Panathinaikos, UNICS ve son olarak Real Madrid'de geçirmiş olan Hezonja, 2015'te Orlando Magic tarafından 5. sırada draft edilmiş ve NBA'de en son 2019-20 sezonunda forma giymişti.



Substack'te NBA muhabiri Marc Stein tarafından hazırlanan bir rapora göre, Hezonja'nın geçtiğimiz sezon EuroLeague şampiyonluğunu kazandığı Real Madrid'deki son performansı, NBA için potansiyel bir serbest oyuncu olarak görünürlüğünü artıran gelişme oldu.



Bu yaz Hezonja, Real Madrid'in ezeli rakibi Barcelona ile dört yıllık bir anlaşma imzalamaya çok yaklaşmış olsa da, anlaşmanın, Hezonja'nın Real Madrid'de oynamaya devam etme niyetiyle ilgili kamuoyuna yaptığı açıklamalar nedeniyle başarısız olduğu bildirilmişti.



Hezonja'nın NBA'de forma giydiği takımlar arasında, Magic dışında New York Knicks ve Portland Trail Blazers da yer alıyordu.





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