Romanya, EURO2024'e harika başladı!

EURO 2024 E Grubu ilk maçında Romanya, Ukrayna'yı 3-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

Romanya, EURO2024'e harika başladı!
EURO 2024 E Grubu ilk maçında Romanya, Ukrayna ile karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan maçı Romanya 3-0 kazandı.

Rumenlere galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Nicolae Stanciu, 53. dakikada Razvan Marin ve 57. dakikada Denis Draguş kaydetti.

DENNIS MAN'DAN BİR İLK

Ukrayna karşısında iki gol pası veren Dennis Man, Gheorghe Hagi'den (1994 Dünya Kupası vs Kolombiya) bu yana Romanya formasıyla bir büyük turnuva maçında iki asist yapan ilk oyuncu oldu.

DRAGUS, CICALDAU, NITA, SORESCU

Geçtiğimiz sezon Gaziantep FK'de kiralık oynayan Denis Draguş 75 dakika sahada kaldı. Florin Nita ise maçta 90 dakika süre buldu. Gaziantep FK forması giyen bir diğer isim Deian Sorescu ve Galatasaraylı Cicaldau maçta süre alamadı. 

Romanya grubun bir sonraki maçında Belçika ile oynayacak. Ukrayna ise Slovakya ile karşılaşacak.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11005143
2İsviçre11003123
3Macaristan100113-20
4İskoçya100115-40
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