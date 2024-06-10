Romanya, EURO2024'e harika başladı!

EURO 2024 E Grubu ilk maçında Romanya, Ukrayna ile karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan maçı Romanya 3-0 kazandı.



Rumenlere galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Nicolae Stanciu, 53. dakikada Razvan Marin ve 57. dakikada Denis Draguş kaydetti.



DENNIS MAN'DAN BİR İLK



Ukrayna karşısında iki gol pası veren Dennis Man, Gheorghe Hagi'den (1994 Dünya Kupası vs Kolombiya) bu yana Romanya formasıyla bir büyük turnuva maçında iki asist yapan ilk oyuncu oldu.



DRAGUS, CICALDAU, NITA, SORESCU



Geçtiğimiz sezon Gaziantep FK'de kiralık oynayan Denis Draguş 75 dakika sahada kaldı. Florin Nita ise maçta 90 dakika süre buldu. Gaziantep FK forması giyen bir diğer isim Deian Sorescu ve Galatasaraylı Cicaldau maçta süre alamadı.



Romanya grubun bir sonraki maçında Belçika ile oynayacak. Ukrayna ise Slovakya ile karşılaşacak.



