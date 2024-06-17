Juventus, Chiesa için harekete geçiyor

Juventus, 26 yaşındaki İtalyan yıldızı Federico Chiesa için harekete geçiyor.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; İtalyan devi Juventus, takımıyla sözleşmesi 2025 yılında bitecek Chiesa için yeni sözleşme görüşmelerinde bulunacak.



Juventus'un Chiesa'nın menajeri Ramazani ile bu görüşmeyi EURO 2024'ten hemen sonra yapacakları belirtildi.



HENÜZ ANLAŞMA YOK



Haberde, iki tarafın şu an için bir anlaşma sağlamadığı, İtalyan kulübün teklifleri hala değerlendirmeye alabileceği belirtilirken, Chiesa'nın da gelecekle ilgili kararını Avrupa Şampiyonası'ndan sonra vereceği ifade edildi.



SEZON PERFORMANSI



Bu sezon Juventus ile 38 maça çıkan Chiesa, 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.





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