Juventus, Chiesa için harekete geçiyor

Juventus, sözleşmesi 2025 yılında sona erecek Federico Chiesa ile yeni sözleşme için görüşmelerde bulunacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Juventus, Chiesa için harekete geçiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Haziran 2024 20:17
Son güncelleme 17 Haziran 2024 20:20
Juventus, 26 yaşındaki İtalyan yıldızı Federico Chiesa için harekete geçiyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; İtalyan devi Juventus, takımıyla sözleşmesi 2025 yılında bitecek Chiesa için yeni sözleşme görüşmelerinde bulunacak.

Juventus'un Chiesa'nın menajeri Ramazani ile bu görüşmeyi EURO 2024'ten hemen sonra yapacakları belirtildi.

HENÜZ ANLAŞMA YOK

Haberde, iki tarafın şu an için bir anlaşma sağlamadığı, İtalyan kulübün teklifleri hala değerlendirmeye alabileceği belirtilirken, Chiesa'nın da gelecekle ilgili kararını Avrupa Şampiyonası'ndan sonra vereceği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Juventus ile 38 maça çıkan Chiesa, 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery