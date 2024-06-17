Nick Calathes'in yeni adresi açıklandı

Monaco, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Nick Calathes'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Nick Calathes'in yeni adresi açıklandı
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17 Haziran 2024 19:13
Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Nick Calathes'in yeni takımı belli oldu.

Fransız temsilcisi Monaco, Yunan yıldız Nick Calathes'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, Calathes için ''Yetenekli ve deneyimli bir lider, EuroLeague tarihinin en iyi pasörü'' ifadeleri kullanıldı.

SEZON PERFORMANSI 

Geçtiğimiz sezon 38 EuroLeague maçında forma giyen Calathes, 7,1 sayı, 4,8 asist ve 4,2 ribaund ortalamaları yakaladı.

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