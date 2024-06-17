Karşıyakalı Ferdi'ye Bodrum talip oldu!

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka'nın altyapı patentli sol bek oyuncusu Ferdi Burgaz'a Süper Lig'in yeni takımı Bodrum FK talip oldu. Bodrum temsilcisi kulüp yönetimini akaryakıt ve turizm alanında önemli şirketleri bulunan Fikret Öztürk ve Ali Şafak Öztürk'ün devralmasıyla son yıllarda büyük bir çıkışa geçerek ilk kez Süper Lig'e yükselirken, transferde ise yetenekli gençleri bünyesine katmaya başladı.



Bodrum FK, son olarak 21 yaşındaki Ferdi'ye kanca attı. Karşıyaka'da geçen sezon ligin genç futbolcu statüsüyle bulduğu şansı iyi değerlendiren sol bek, 25 lig maçında görev yaparken, daha önce Süper Lig ve 1'inci Lig kulüplerinin radarına girdi. Bu sezon da as kadroda oynatmayı planladığı Ferdi'yi satma düşüncesi olmayan Karşıyaka'nın ancak çok iyi bir teklif gelmesi ve sonraki transferinden pay karşılığında teklifleri değerlendirebileceği öğrenildi.





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