Nuri Şahin, Fenerbahçeli yıldızı istiyor

Borussia Dortmund teknik direktörü Nuri Şahin, Fenerbahçe'nin sol beki Ferdi Kadıoğlu'nu Borussia Dortmund'a transfer etmek istiyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Nuri Şahin, Fenerbahçeli yıldızı istiyor
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17 Haziran 2024 19:58
Edin Terzic'in ardından Borussia Dortmund'un teknik direktörlük koltuğuna oturan Nuri Şahin, transfer için kolları sıvadı.

Sky'da yer alan habere göre, Nuri Şahin'in transfer listesindeki isimlerden birinin Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu olduğu belirtildi.

Güncel piyasa değeri 21 milyon euro olarak gösterilen Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'ye 2018 yılında transfer olan 24 yaşındaki futbolcu, geride kalan süreçte sarı-lacivertli forma altında çıktığı 199 maçta 17 gol attı ve 22 asist yaptı.

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