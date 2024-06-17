Porzingis'in bu geceki 5. maç için durumu yine 'şüpheli'

Boston Celtics, Kristaps Porzingis'in Dallas Mavericks'e karşı NBA Finalleri serisinin 5. maçı için oynama durumunu 'şüpheli' olarak listeledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Porzingis'in bu geceki 5. maç için durumu yine 'şüpheli'
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17 Haziran 2024 14:16
Boston Celtics, Kristaps Porzingis'in Dallas Mavericks'e karşı NBA Finalleri serisinin 5. maçı için oynama durumunu 'şüpheli' olarak listeledi.

Sol posterior tibial çıkığı nedeniyle serinin 4. maçını kaçıran Porzingis'in sakatlığının iyileşme süreci devam ediyor. Letonyalı forvetin yokluğu, Celtics'in Mavericks'e 38 sayı farkla mağlup olduğu Dallas'ta da hissedilmişti.

Finallerde Porzingis, maç başına 22 dakikada 16 sayı, 5 ribaund ve 2,5 blok ortalamaları yakalamıştı.

Seride 3-1 önde yer alan Celtics ekibi, bu gece tarihinin 18. şampiyonluğunu kendi taraftarı önünde garantilemeyi hedefliyor.

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