New Orleans Pelicans ekibinin, Brandon Ingram'ın kontratını maksimum sözleşmeyle uzatmaya "istekli olmadığı" iddia edildi.



Pelicans'la 2020'de imzaladığı beş yıllık maksimum sözleşmesinin bitimine bir yılı kalan Ingram, geçen sezonun son takas tarihi öncesinde takas spekülasyonlarında adı geçen isimler arasındaydı.



New Orleans Times-Picayune'dan Christian Clark, Ingram'ın New Orleans'ta kalması durumunda, bunun maksimum anlaşmayla olmayacağını belirtti. Pelicans'ın, tecrübeli forvete dört yıl sürecek ve kendisine 2028-29 sezonu sonuna kadar tahmini 208,5 milyon dolar ödeyecek bir kontrat vermek istemediği iddia edildi.



Uzatma yapılmaması durumunda Ingram, 2025 yazında sınırsız serbest oyuncu olacak.



New Orleans'ta geçirdiği beş yılda Ingram, 23.1 sayı, 5.5 ribaund ve 5.2 asist ortalamaları yakalamış, 2020'de All-Star seçilmiş ve 2023 FIBA Dünya Kupası'nda ABD Takımının bir parçası olmuştu.





