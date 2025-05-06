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Barış Alper'e bonservis barajı: 30 milyon euro!

2 gol daha bulursa kariyer rekorunu kıracak olan Barış Alper Yılmaz için gelen tekliflere 30 milyon Euro barajı koyuldu.

calendar 06 Mayıs 2025 11:13
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Barış Alper'e bonservis barajı: 30 milyon euro!
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06 Mayıs 2025 11:13
Bu sezon Galatasaray ile etkili bir performans sergileyen Barış Alper Yılmaz için sıcak gelişmeler yaşanıyor.  

Barış Alper, lig ve kupada kalan 5 maçta 2 kez daha skora etki ederse kariyer rekorunu kıracak. Sarı-kırmızılı kulüpte de milli oyuncuyla ilgili rekor satış beklentisi söz konusu.

Sacha Boey'i 30 milyon Euro'ya (1.3 milyar TL) satan Galatasaray, Barış Alper'e bu rakamın üzerinde değer biçiyor. İngiltere'den West Ham ve Nottingham'ın teklif yaptığı 2000 doğumlu yıldız oyuncu, kariyerine Avrupa'da devam etmeye sıcak bakıyor.

 
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