Bu sezon Galatasaray ile etkili bir performans sergileyen Barış Alper Yılmaz için sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Barış Alper, lig ve kupada kalan 5 maçta 2 kez daha skora etki ederse kariyer rekorunu kıracak. Sarı-kırmızılı kulüpte de milli oyuncuyla ilgili rekor satış beklentisi söz konusu.
Sacha Boey'i 30 milyon Euro'ya (1.3 milyar TL) satan Galatasaray, Barış Alper'e bu rakamın üzerinde değer biçiyor. İngiltere'den West Ham ve Nottingham'ın teklif yaptığı 2000 doğumlu yıldız oyuncu, kariyerine Avrupa'da devam etmeye sıcak bakıyor.
Barış Alper, lig ve kupada kalan 5 maçta 2 kez daha skora etki ederse kariyer rekorunu kıracak. Sarı-kırmızılı kulüpte de milli oyuncuyla ilgili rekor satış beklentisi söz konusu.
Sacha Boey'i 30 milyon Euro'ya (1.3 milyar TL) satan Galatasaray, Barış Alper'e bu rakamın üzerinde değer biçiyor. İngiltere'den West Ham ve Nottingham'ın teklif yaptığı 2000 doğumlu yıldız oyuncu, kariyerine Avrupa'da devam etmeye sıcak bakıyor.