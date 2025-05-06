Utah Jazz, başantrenör Will Hardy ile 2030-31 sezonuna kadar geçerli çok yıllı yeni bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardıklarını duyurdu.



2022'de takıma katılan 37 yaşındaki Hardy, Jazz ile şu ana kadar 85-161'lik bir derece yakaladı. Genç koç, şu anda NBA'in en genç ikinci başantrenörü konumunda.



Jazz son yıllarda yeniden yapılanma sürecindeydi ve üst üste üçüncü kez ilk 10 sıradan draft seçimi yapma şansına sahip. 2023'te Taylor Hendricks'i 9. sıradan, 2024'te Cody Williams'ı 10. sıradan seçen Utah ekibinin bu yıl birinci sırayı (Cooper Flagg) alma ihtimali %14.



"Her takım farklıdır. Sürecimizi büyüyen takıma göre yeniden şekillendirmeliyiz. Kimse bizi beklemeyecek," diyen Hardy, takımı geleceğe taşımaya hazır olduklarını ifade etti.



Hardy, Utah'tan önce San Antonio Spurs ve Boston Celtics'te yardımcı antrenörlük yapmıştı.



