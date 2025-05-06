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Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanında frene bastı

Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanında 1-1'lik skorla galibiyet serisini noktaladı.

calendar 06 Mayıs 2025 14:49
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanında frene bastı
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06 Mayıs 2025 14:49

Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak üç hafta süren galibiyet serisini sona erdirdi. 

Süper Lig'in 34'üncü haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor üç hafta süren galibiyet serisini devam ettiremedi. Bu sezon Süper Lig'de beklentilerin altında bir performans sergileyen ancak Fatih Tekke ile bir ivme yakalayan Bordo-mavililer, kupada adını finale yazdırırken Kasımpaşa beraberliği ile frene bastı.

İLGİNÇ İSTATİSTİK

Deplasmanda Kasımpaşa ile berabere kalan Trabzonspor, karşılaşmanın ilk yarısında vasat bir görüntü sergilerken oldukça ilginç istatistiklere imza attı. Bordo-mavililer, bu sezon, Avrupa'nın 10 büyük liginde bir maçın ilk yarısında isabetli şut çekemeyen, korner kullanmayan, ofsayta düşmeyen ve faul yapmayan ilk takım olurken aynı zamanda Süper Lig'de 2014-15 sezonundan bu yana bir ilk devreyi bu şekilde tamamlayan ilk ekip de oldu.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler Bordo-mavili takımın Kasımpaşa beraberliğini manşetlerinde hem hakem yönetimini eleştirdi hem de Galatasaray maçına dikkat çekti.

Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

Sonnokta: Fırtına'ya Kasımpaşa freni 

Günebakış: Trabzon durdu

Taka: Kasımpaşa'da büyük skandal

Karadeniz: Fatih Hoca takımı G.Saray'a sakladı

Ekspres: Dikkat et Fatih hoca, bu oyun bizi Aslan'a yem eder

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