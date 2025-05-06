Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak üç hafta süren galibiyet serisini sona erdirdi.
Süper Lig'in 34'üncü haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor üç hafta süren galibiyet serisini devam ettiremedi. Bu sezon Süper Lig'de beklentilerin altında bir performans sergileyen ancak Fatih Tekke ile bir ivme yakalayan Bordo-mavililer, kupada adını finale yazdırırken Kasımpaşa beraberliği ile frene bastı.
İLGİNÇ İSTATİSTİK
Deplasmanda Kasımpaşa ile berabere kalan Trabzonspor, karşılaşmanın ilk yarısında vasat bir görüntü sergilerken oldukça ilginç istatistiklere imza attı. Bordo-mavililer, bu sezon, Avrupa'nın 10 büyük liginde bir maçın ilk yarısında isabetli şut çekemeyen, korner kullanmayan, ofsayta düşmeyen ve faul yapmayan ilk takım olurken aynı zamanda Süper Lig'de 2014-15 sezonundan bu yana bir ilk devreyi bu şekilde tamamlayan ilk ekip de oldu.
YEREL BASIN MANŞETLERİ
Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler Bordo-mavili takımın Kasımpaşa beraberliğini manşetlerinde hem hakem yönetimini eleştirdi hem de Galatasaray maçına dikkat çekti.
Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:
Sonnokta: Fırtına'ya Kasımpaşa freni
Günebakış: Trabzon durdu
Taka: Kasımpaşa'da büyük skandal
Karadeniz: Fatih Hoca takımı G.Saray'a sakladı
Ekspres: Dikkat et Fatih hoca, bu oyun bizi Aslan'a yem eder
Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanında frene bastı
Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanında 1-1'lik skorla galibiyet serisini noktaladı.
Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak üç hafta süren galibiyet serisini sona erdirdi.
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