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Karşıyaka'da filede 6'ncı yolcu Miray

Karşıyaka'da Miray Gözübüyük'ün ayrılığıyla birlikte takımdan ayrılan voleybolcu sayısı altıya yükseldi.

calendar 06 Mayıs 2025 14:57
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'da filede 6'ncı yolcu Miray
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06 Mayıs 2025 14:57

KadınlarVoleybol 1'inci Lig ekiplerinden Karşıyaka'da takımdan ayrılan 6'ncı voleybolcu Miray Gözübüyük oldu. 

Yeşil-kırmızılı kulüp 21 yaşındaki smaçörle ilgili yaptığı açıklamada, "Sezon boyunca göstermiş olduğunuz emek, mücadele ve Karşıyaka ruhu için size sonsuz teşekkür ederiz. Hep birlikte çok güzel anılar biriktirdik ve büyük bir aile olduk. Yolunuz her zaman açık olsun" ifadelerine yer verdi.

Karşıyaka'da daha önce İklimya Demir, Dilara Gedikoğlu, İlarya Zararsız, Liset Herrera Blanco ve Kenia Carcaces ile yollar ayrılmıştı.

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