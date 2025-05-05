Joao Felix için sürpriz gelişme!

Flamengo, Milan'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Chelsea'de bulunan Joao Felix ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Joao Felix için sürpriz gelişme!
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05 Mayıs 2025 19:41
Milan'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Chelsea'de bulunan Joao Felix için sürpriz bir transfer gelişmesi gündeme geldi.

Brezilya basınında yer alan habere göre, Flamengo, Felix ile yakından ilgileniyor. Flamengo'nun transfer için Felix ile temaslara başladığı belirtildi.

FLAMENGO'NUN PLANI

Brezilya temsilcinin, Felix'i satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği yazıldı.

Felix için eski takımı Benfica'nın adı da gündeme gelmişti.

Milan, Portekizli futbolcuyu devre arası transfer döneminde Chelsea'den kiralamıştı. Felix'in sezon sonunda İngiliz ekibine geri dönmesi bekleniyor.

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