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Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun son maçı olabilir!

Ersin Destanoğlu, Mert Günok'un cezası nedeniyle kaleye geçeceği Adana Demirspor maçında Beşiktaş formasını son kez giyebilir.

calendar 06 Mayıs 2025 11:25
Haber: Takvim, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun son maçı olabilir!
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06 Mayıs 2025 11:25

Fenerbahçe derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Mert Günok, Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek. Deneyimli file bekçisinin yerine kaleyi Ersin Destanoğlu'nun koruması bekleniyor.

SON MAÇI OLABİLİR

Az süre bulduğu için sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Ersin'in Beşiktaş formasıyla oynayacağı son maçın Adana Demirspor karşılaşması olacağı da gelen haberler arasında. 

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