Al Hilal, Bruno Fernandes'i istiyor!

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal, Manchester United forması giyen Bruno Fernandes için harekete geçiyor.



Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, Al Hilal, Bruno Fernandes'i 14 Haziran'da başlayacak Kulüpler Dünya Kupası'ndan önce renklerine bağlamak istiyor.



Al Hilal'in önümüzdeki günlerde Portekizli futbolcunun menajeri ve avukatı ile görüşecek transfer şartlarını masaya yatıracağı kaydedildi.



Manchester United ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bruno Fernandes'in güncel piyasa değeri 55 milyon euro olarak gösteriliyor.



Manchester United'da bu sezon 52 maçta süre bulan 30 yaşındaki Bruno Fernandes, 19 gol attı ve 18 asist yaptı.



