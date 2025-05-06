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Dursun Özbek'in kehaneti gerçek oluyor!

Şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Fenerbahçe'nin derbide Beşiktaş'a kaybetmesiyle ligin bitimine 4 hafta kala 8 puan farkı koruyan Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'in 2017 yılında bir programda söylediği sözler yeniden gündem oldu

calendar 06 Mayıs 2025 12:44
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Dursun Özbek'in kehaneti gerçek oluyor!
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06 Mayıs 2025 12:44
Şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Fenerbahçe'nin derbide Beşiktaş'a kaybetmesiyle ligin bitimine 4 hafta kala 8 puan farkı koruyan Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'in 2017 yılında bir programda söylediği sözler yeniden gündem oldu.

Özbek, 8 yıl önce, "Fenerbahçe 4. yıldızı takmadan biz 5. yıldızı takarız'' ifadelerini kullanmıştı. Kalan 4 maçta Galatasaray 4 puan alırsa Özbek'in bu sözleri gerçek olacak. Galatasaray 25. kez mutlu sona ulaşıp 5. yıldızı armasına eklemeye çok yakın. 19 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe'nin ise 4. yıldızı takmak için 1 şampiyonluğa ihtiyacı var.



 
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