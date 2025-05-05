Arsenal'de Jorginho, Brezilya yolcusu!

Arsenal'de 33 yaşındaki İtalyan oyuncu Jorginho için Flamengo ile anlaştığı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Arsenal'de Jorginho, Brezilya yolcusu!
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05 Mayıs 2025 21:02
Arsenal'de 33 yaşındaki İtalyan oyuncu Jorginho için sezon sonunda ayrılacağı yönünde bir haber öne sürüldü. 

FLAMENGO İLE ANLAŞTI

Gazeteci Rudy Galeltti'nin haberine göre 33 yaşındaki yıldız oyuncu, Flamengo ile 2027 yılına kadar anlaşmaya vardı. Sözleşmede 1 yılda opsiyon bulunduğu bildirildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Yıldız orta saha, bu sezon 26 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.

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