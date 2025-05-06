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Galatasaray'da yeni sözleşme: Kaan Ayhan

Galatasaray'da Kaan Ayhan'ın sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar uzatıldı.

calendar 06 Mayıs 2025 12:25 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2025 12:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da yeni sözleşme: Kaan Ayhan
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06 Mayıs 2025 12:25
Son güncelleme 06 Mayıs 2025 12:33
Galatasaray, Kaan Ayhan'ın sözleşmesini 2027 yazına kadar uzattı.

Sarı kırmızılı kulüpten, Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi bildirim yapıldı.

GALATASARAY'DA 93 MAÇA ÇIKTI

Temmuz 2023'te 2.8 milyon euro bonservis bedeliyle Sassuolo'dan Galatasaray'a transfer olan 30 yaşındaki milli savunmacı, sarı kırmızılı formayla 93 maçta forma giyip 2 gol 6 asist istatistikleri yakaladı.

Galatasaray'da 2 şampiyonluk kazanan Kaan, bu sezon 38 resmi maçta 3 asist yaptı.





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