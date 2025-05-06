Muslera'dan çifte kupayla veda!

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a yenilmesiyle şampiyonluk için büyük avantaj yakalayan Galatasaray'da sezon sonunda efsane bir veda hazırlığı var.
ELDİVENLERİ ASIYOR
2011 yılında sarı kırmızılı kulübe imza atan ve 7'si Süper Lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 17 kupa kaldıran Fernando Muslera, eldivenlerini asma kararı aldı.
Eşi Patricia Callero ile görüşen ve bir yıllık opsiyonu kullanmama kararı alan Uruguaylı isim çifte kupayla Galatasaray'a veda etmek istiyor.
JESTLER YAPILACAK
25. şampiyonluğuna ligin bitimine 4 hafta kala sadece 4 puan uzaklıkta olan Galatasaray'da yönetim Muslera için özel hazırlıklar da yapacak. Yenikapı'da 5. yıldız ve şampiyonluğu kutlama hazırlıklarına başlayan sarı kırmızılılar, bu organizasyonda Muslera için de görkemli jestler düşünüyor.
Ailesi Uruguay'da olan ve ülkesinde kulüp satın alan Muslera'nın geçtiğimiz hafta eşyalarının bir kısmını da gemiyle ülkesine yolladığı ortaya çıktı.
İNCE HESAPLAR
Süper Lig'de son alınan sonuçların ardından en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önüne geçen Galatasaray, şampiyonluk için gün sayıyor.
Son 4 haftaya avantajlı giren sarı kırmızılılar, eğer Fenerbahçe cuma akşamı Başakşehir'e yenilirse bir puanla; berabere kalırsa Trabzonspor galibiyetiyle şampiyonluğunu ilan edecek. Eğer Fenerbahçe kazanırsa şampiyonluk hesabı bir sonraki haftaya kalacak.
ELDİVENLERİ ASIYOR
2011 yılında sarı kırmızılı kulübe imza atan ve 7'si Süper Lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 17 kupa kaldıran Fernando Muslera, eldivenlerini asma kararı aldı.
Eşi Patricia Callero ile görüşen ve bir yıllık opsiyonu kullanmama kararı alan Uruguaylı isim çifte kupayla Galatasaray'a veda etmek istiyor.
JESTLER YAPILACAK
25. şampiyonluğuna ligin bitimine 4 hafta kala sadece 4 puan uzaklıkta olan Galatasaray'da yönetim Muslera için özel hazırlıklar da yapacak. Yenikapı'da 5. yıldız ve şampiyonluğu kutlama hazırlıklarına başlayan sarı kırmızılılar, bu organizasyonda Muslera için de görkemli jestler düşünüyor.
Ailesi Uruguay'da olan ve ülkesinde kulüp satın alan Muslera'nın geçtiğimiz hafta eşyalarının bir kısmını da gemiyle ülkesine yolladığı ortaya çıktı.
İNCE HESAPLAR
Süper Lig'de son alınan sonuçların ardından en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önüne geçen Galatasaray, şampiyonluk için gün sayıyor.
Son 4 haftaya avantajlı giren sarı kırmızılılar, eğer Fenerbahçe cuma akşamı Başakşehir'e yenilirse bir puanla; berabere kalırsa Trabzonspor galibiyetiyle şampiyonluğunu ilan edecek. Eğer Fenerbahçe kazanırsa şampiyonluk hesabı bir sonraki haftaya kalacak.