06 Mayıs
Inter-Barcelona
22:00
06 Mayıs
Yverdon-St. Gallen
20:00
06 Mayıs
SV Stripfing-Liefering
19:00
07 Mayıs
Vitoria-Defensa y Justicia
01:00
07 Mayıs
Fortaleza-Colo Colo
03:30
06 Mayıs
Meizhou Hakka-Shanghai Shenhua
0-029'

Trabzonspor-Galatasaray maçının biletleri satışa sunuldu

Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

calendar 06 Mayıs 2025 14:18 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2025 14:20
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor-Galatasaray maçının biletleri satışa sunuldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mayıs 2025 14:18
Son güncelleme 06 Mayıs 2025 14:20
Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.  Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre VIP Platinum-B 6 bin lira, VIP Platinum-A/C: 5 bin lira, VIP Gold 4 bin lira, VIP Silver 3 bin lira, Batı Tribün 600 lira, Doğu Tribün 500 lira, Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü 300 lira, Güney-Kuzey Kale Arkası 250 lira, misafir tribün biletleri ise 250 liradan satışa sunuldu.

Trabzonspor biletlerinin, sadece Trabzonspor Passolig kart sahiplerine ve Trabzonspor Passolig kart yanında sadece TFF logolu Passolig kart sahiplerine tanımlanabileceği belirtilen açıklamada misafir takım logolu kartların ise sadece misafir takım tribününden bilet satın alınabileceği kaydedildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.