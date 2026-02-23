Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı.





Chobani Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.



Fenerbahçe'nin golünü 90+5. dakikada Marco Asensio kaydetti. Kasımpaşa'ya beraberliği getiren golü ise 90+10. dakikada Allevinah attı.





Kasımpaşa'da Ben Ouanes, 90+3. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.





Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de yenilmezlik serisini sürdürdü.



Bu sonucun ardından Fenerbahçe, puanını 55'e yükselterek lider Galatasaray ile puan farkını 2'ye indirdi. Kasımpaşa, ise puanını 20 yaptı.



Süper Lig'in bir sonraki haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.









TEDESCO'DAN 5 DEĞİŞİKLİK





Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadıkları Nottingham Forest maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 5 değişikliğe gitti.



İtalyan teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Nottingham Forest maçına ilk 11'de başlattığı Milan Skriniar'ı sakatlık nedeniyle kadroya alamadı.



Genç çalıştırıcı, Mert Müldür, N'Golo Kante, Kerem Aktürkoğlu ve Sidiki Cherif'i ise yedek soyundurdu.



40 yaşındaki teknik direktör, bu isimlerin yerine ise Çağlar Söyüncü, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Anthony Musaba ve Dorgeles Nene'yi 11'de görevlendirdi.



Fenerbahçe'de Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Archie Brown, Fred Rodrigues, N'Golo Kante, Oğuz Aydın, Kamil Efe Üregen, Kerem Aktürkoğlu ve Sidiki Cherif ise yedek soyundu.





İLK TEHLİKE KASIMPAŞA'DAN



Mücadelenin 15. dakikasında Kasımpaşa'nın orta alandan geliştirdiği atakta Benedyczak ceza sahası içine yerden pasını gönderdi. Karşı karşıya pozisyonda topu kontrol eden Diabate'nin şutunda kaleci Ederson topu kornere çelmeyi başardı.



FENERBAHÇE'DE SAKATLIK



Fenerbahçe'de sakatlık yaşayan Çağlar Söyüncü, 27. dakikada yerini Yiğit Efe Demir'e bıraktı.







F.BAHÇE'DEN PENALTI BEKLENTİSİ



Fenerbahçe'nin 31. dakikada sağ kanattan geliştirdiği atakta Nene ceza sahasının sağ iç kısmına koşusundan sonra rakibi Frimpong ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı ve penaltı bekliyor.



FENERBAHÇE'DE 2. SAKATLIK



Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü'nün ardından sakatlık yaşayan Jayden Oosterwolde oyuna devam edemedi. 40. dakikada yerini N'Golo Kante'ye bıraktı.



GIANNIOTIS'TEN ASENSIO'YA GEÇİT YOK!



İlk yarının son anlarında Fenerbahçe'de ceza sahasının sol ön kısmında topla buluşan Musaba kale alanının sol çaprazına yerden pasını gönderdi. Asensio'nun şutunda kaleci Gianniotis topu kornere çelmeyi başardı.





❌Fenerbahçe, Marco Asensio ile gole yaklaştı ama Andreas Gianniotis'a takıldı.pic.twitter.com/P4S7rqMNAH



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.











FENERBAHÇE ETKİLİ GELDİ



Fenerbahçe'nin 58. dakikada sol kanattan geliştirdiği atakta Levent ceza sahasının sol kısmına koşusundan sonra penaltı noktasına ortasını gönderdi. Topa yükselen Taslica'nın kafa vuruşunda kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kontrol etti.



SEMEDO'NUN ŞUTU AZ FARKLA AUTA ÇIKTI



Mücadelenin 65. dakikasında Fenerbahçe'de ceza sahasının sağ ön kısmında topla buluşan Semedo sol ayağı ile sağ alt köşeyi düşündü fakat başarılı olamadı. Top az farkla auta çıktı.



SANTRFORDA TERCİH TALISCA



Domenico Tedesco, Kasımpaşa mücadelesinde santrfor pozisyonunda Anderson Talisca'yı tercih etti.



Nottingham Forest karşısında Sidiki Cherif'i ilk kez ilk 11'de değerlendiren Tedesco, Kasımpaşa karşısında oyuncuyu yedek soyundururken, Talisca'yı ileri uçta görevlendirdi.



YÖNETİMDEN TARAFTARA ŞAMPİYONLUK MESAJI



Fenerbahçe Yönetimi, ligde bitime 12 maç kala sarı-lacivertli tribünlere şampiyonluk mesajı verdi.



Kasımpaşa maçı öncesinde kale arkasında "İNAN FENERBAHÇE" mesajının olduğu bir koreografi yapılırken, stat hoparlörlerinde de Edip Akbayram'ın seslendirdiği "Güzel günler göreceğiz" şarkısı çalındı.







FENERBAHÇELİ BAZI FUTBOLCULAR "ENGELSİZ" TRİBÜNÜNE GİTTİ



Fenerbahçeli oyuncular Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Yiğit Efe Demir, müsabaka öncesinde engelsiz tribününü ziyaret etti.



Türk Telekom tarafından görme engelli taraftarlar için saha kenarında kurulan standda bulunan 3 isme çiçek verildi. Futbolcular, taraftarlarla fotoğraf çektirdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)





14. dakikada Asensio'nun ara pasında soldan ceza sahasına giren Musaba'nın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.



15. dakikada Kasımpaşa net fırsattan yararlanamadı. Benedyczak'ın derin pasında savunmanın arkasına sarkan Diabate, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda Ederson son anda topu kornere çeldi.



20. dakikada Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırmak istediği top Levent Mercan'da kaldı. Bu futbolcunun penaltı noktası üzerine ortasında Asensio şutunu çekti, kaleci Gianniotis gole izin vermedi.



45+1. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Nene'nin pasında topla buluşan Musaba, soldan ceza sahasına giren Asensio'ya pasını aktardı. İspanyol oyuncunun çaprazdan şutunda kaleci Gianniotis topu son anda kornere tokatladı.



45+3. dakikada Kante'den topu kapan Cenk Tosun, soldan atağa katılan Diabate'le pasını aktardı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda kaleci Ederson köşeye giden topu uzanarak kontrol etti.



