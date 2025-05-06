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İşte Serdal Adalı'nın listesi!

Beşiktaş'ta başkan ve başkan adayı Serdal Adalı'nın seçimdeki yönetim kurulu listesi belli oldu.

calendar 06 Mayıs 2025 16:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İşte Serdal Adalı'nın listesi!
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06 Mayıs 2025 16:57
Beşiktaş, 11 Mayıs'ta yapılacak olağan seçim için geri sayıma geçti.

Siyah-beyazlılarda mevcut başkan ve başkan adayı Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesi belli oldu.

İşte Serdal Adalı'nın listesi:

Serdal Adalı - Başkan

Yönetim Kurulu Üyeleri (Asli)

Hakan Daltaban
Murat Kılıç
Kaan Kasacı
Uğur Fora
Orhan Özalp
Toygun Batallı
Çağatay Abraş
Özhan Arseven
Merve Öztopaloğlu
Mehmet Sarımermer

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