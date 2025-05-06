Beşiktaş, 11 Mayıs'ta yapılacak olağan seçim için geri sayıma geçti.
Siyah-beyazlılarda mevcut başkan ve başkan adayı Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesi belli oldu.
İşte Serdal Adalı'nın listesi:
Serdal Adalı - Başkan
Yönetim Kurulu Üyeleri (Asli)
Hakan Daltaban
Murat Kılıç
Kaan Kasacı
Uğur Fora
Orhan Özalp
Toygun Batallı
Çağatay Abraş
Özhan Arseven
Merve Öztopaloğlu
Mehmet Sarımermer
Siyah-beyazlılarda mevcut başkan ve başkan adayı Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesi belli oldu.
İşte Serdal Adalı'nın listesi:
Serdal Adalı - Başkan
Yönetim Kurulu Üyeleri (Asli)
Hakan Daltaban
Murat Kılıç
Kaan Kasacı
Uğur Fora
Orhan Özalp
Toygun Batallı
Çağatay Abraş
Özhan Arseven
Merve Öztopaloğlu
Mehmet Sarımermer