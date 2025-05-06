Yenikapı'da 5 yıldızlı kutlama

Bitime 4 hafta kala puan farkını 8'e çıkaran Galatasaray şampiyonluğa koşuyor. Teknik direktör Okan Buruk ve oyuncular konsantrasyonunu bozmazken, sarı-kırmızılı yönetim ve kulüp yetkilileri ise 5. yıldız hazırlıklarına başladı.
Galatasaray'ın forma tedarikçisi Puma, yeni sezon formalarını hazırladı. Sezon ortasında 4 yıldızlı üretilen formalara yerleştirilecek 5. yıldızın yeri belirlendi.
Mağazalarda bir süredir ek mesai ile çalışmalar sürüyor. GS Store'de 5. yıldıza özel bayraklar, tişörtler ve ürünlere son dokunuşlar yapılıyor.
Yenikapı Meydanı'nda şampiyonluk kutlaması düşünülüyor. Futbolcuları, Galatasaray Lisesi'nden kalkacak üstü açık otobüsle Yenikapı'ya getirmeyi planlayan sarı-kırmızılı yetkililer, gerekli izni almak için İstanbul Valiliği ile görüşecek.
Transferler, Şampiyonlar Ligi'ne göre yapılacak. Osimhen'in cevabından sonra harekete geçilecek.
Galatasaray'ın forma tedarikçisi Puma, yeni sezon formalarını hazırladı. Sezon ortasında 4 yıldızlı üretilen formalara yerleştirilecek 5. yıldızın yeri belirlendi.
Mağazalarda bir süredir ek mesai ile çalışmalar sürüyor. GS Store'de 5. yıldıza özel bayraklar, tişörtler ve ürünlere son dokunuşlar yapılıyor.
Yenikapı Meydanı'nda şampiyonluk kutlaması düşünülüyor. Futbolcuları, Galatasaray Lisesi'nden kalkacak üstü açık otobüsle Yenikapı'ya getirmeyi planlayan sarı-kırmızılı yetkililer, gerekli izni almak için İstanbul Valiliği ile görüşecek.
Transferler, Şampiyonlar Ligi'ne göre yapılacak. Osimhen'in cevabından sonra harekete geçilecek.