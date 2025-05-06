06 Mayıs
Inter-Barcelona
22:00
06 Mayıs
Yverdon-St. Gallen
20:00
06 Mayıs
SV Stripfing-Liefering
19:00
07 Mayıs
Vitoria-Defensa y Justicia
01:00
07 Mayıs
Fortaleza-Colo Colo
03:30
06 Mayıs
Meizhou Hakka-Shanghai Shenhua
14:00

Fenerbahçe'ye 40 yılda tarihi fark!

Tarihindeki 25. zafere bir adım uzaklıkta olan Galatasaray, eğer hedefe ulaşırsa son 40 yılda 19. kez bunu başarmış olacak. 1985 yılında Fenerbahçe'nin 5 şampiyonluk gerisinde olan Galatasaray bu kez ezeli rakibine 6 şampiyonluk fark atacak.

calendar 06 Mayıs 2025 11:46
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'ye 40 yılda tarihi fark!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mayıs 2025 11:46
Süper Lig'de son 4 haftaya en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde giren Galatasaray artık şampiyonluk için gün sayıyor.

Kalan 4 maçından 4 puan çıkarması halinde tarihindeki 25. şampiyonluğa ulaşacak olan Sarı- Kırmızılılar aynı zamanda göğsüne 5. yıldızı takan ilk takım ünvanını da alacak.

HAFTA SONU RESMİ OLARAK BİTEBİLİR

Eğer Fenerbahçe cuma günü Başakşehir'e kaybederse Galatasaray, Trabzon'dan 1 puanla dönmesi halinde mutlu sona ulaşacak. Sarı-Kırmızılılar böylece 40 yıldır Süper Lig'deki büyük üstünlüğünü daha da pekiştirecek.

1985 yılında sadece 6 şampiyonluğu olan ve ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 5 şampiyonluk gerisinde bulunan Galatasaray ardından inanılmaz bir çıkış yakaladı.

Bu sezon ipi göğüslemesi halinde son 40 yıldaki 19. zaferini yaşayacak olan Sarı-Kırmızılılar neredeyse 2 yılda bir şampiyonluğa ulaşmış olacak. Böylece Fenerbahçe ile aradaki şampiyonluk sayısı farkı da 6'ya çıkacak.

FENERBAHÇE 8 KEZ İPİ GÖĞÜSLEYEBİLDİ

Fenerbahçe 1985 sonrası yalnızca 8 şampiyonluk yaşarken, Beşiktaş 10 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray 25. şampiyonluğuyla beraber hem sportif anlamda çok büyük bir eşiği aşmış olacak.



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.