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Laporte için Marsilya ihtimali!

Marsilya, Al Nassr forması giyen Aymeric Laporte ile ilgileniyor. Fransız ekibi Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılırsa 30 yaşındaki futbolcu Marsilya'ya imza atabilir.

calendar 06 Mayıs 2025 18:30
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Laporte için Marsilya ihtimali!
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06 Mayıs 2025 18:30
Marsilya, devre arası transfer döneminde de ilgilendiği Aymeric Laporte'den vazgeçmiyor.

La Provence'de yer alan habere göre, Al Nassr forması giyen Laporte, sezonun bitmesiyle Suudi Arabistan ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

30 yaşındaki stoper ile devre arası transfer döneminde de ilgilenen Marsilya, Laporte ile görüşmelerine devam ediyor.

Laporte'nin Marsilya'ya transferi için belirleyici etkenin Fransız ekibinin Şampiyonlar Ligi'ne katılımının olduğu yazıldı. Marsilya'nın Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılması halinde 30 yaşındaki futbolcunun Fransız ekibine transfer olabileceği belirtildi.

Al Nassr'da bu sezon 30 maçta süre bulan Laporte, 5 kez gol sevinci yaşadı.

LİGDEKİ DURUMU

Marsilya, 32 haftası geride kalan Ligue 1'de topladığı 59 puanla ikinci sırada yer alıyor. Roberto De Zerbi'nin ekibi, ligi bu sıralama ile bitirirse doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne gidecek.

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