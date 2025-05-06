Laporte için Marsilya ihtimali!

Marsilya, devre arası transfer döneminde de ilgilendiği Aymeric Laporte'den vazgeçmiyor.



La Provence'de yer alan habere göre, Al Nassr forması giyen Laporte, sezonun bitmesiyle Suudi Arabistan ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor.



ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ



30 yaşındaki stoper ile devre arası transfer döneminde de ilgilenen Marsilya, Laporte ile görüşmelerine devam ediyor.



Laporte'nin Marsilya'ya transferi için belirleyici etkenin Fransız ekibinin Şampiyonlar Ligi'ne katılımının olduğu yazıldı. Marsilya'nın Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılması halinde 30 yaşındaki futbolcunun Fransız ekibine transfer olabileceği belirtildi.



Al Nassr'da bu sezon 30 maçta süre bulan Laporte, 5 kez gol sevinci yaşadı.



LİGDEKİ DURUMU



Marsilya, 32 haftası geride kalan Ligue 1'de topladığı 59 puanla ikinci sırada yer alıyor. Roberto De Zerbi'nin ekibi, ligi bu sıralama ile bitirirse doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne gidecek.



