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Fethiyespor'da sportif direktör Murat Baytaroğlu oldu

Fethiyespor, sportif direktörlük için Murat Baytaroğlu ile anlaşma sağladı.

calendar 06 Mayıs 2025 15:30
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Fethiyespor'da sportif direktör Murat Baytaroğlu oldu
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06 Mayıs 2025 15:30
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 2024-2025 sezonunu 43 puanla 9'uncu sırada tamamlayan Fethiyespor, sportif direktörlük için Murat Baytaroğlu ile anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "2025-2026 sezonu yapılanmasında kulübümüz daha önce Eyüpspor, Pazarspor, Göztepe, Gaziantep FK, Kırklarelispor, Edirnespor ve Iğdır FK kulüplerinde görev yapan Murat Baytaroğlu ile sportif direktör olarak anlaşma sağlamıştır. Kendisi ve kulübümüz adına hayırlı olmasını temenni eder, başarılar dileriz" denildi.
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